Auto in Oettinger Manggasse beschädigt

In Oettingen ist an einem weiteren Auto ein Außenspiegel abgetreten worden, wie der Polizei nun bekannt wurde.

Ein weiteres Auto ist in Oettingen beschädigt worden. Wie die Polizei bereits am Donnerstag mitgeteilt hatte, wurde zwischen dem 4. und dem 5. Januar in der Pfarrgasse ein Pkw beschädigt. Nun wurde bekannt, dass auch in der Manggasse ein Pkw beschädigt wurde, melden die Beamten.

Die bislang unbekannte Person zerbrach auch hier einen Außenspiegel, sodass ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro entstand. Die Polizei Nördlingen bittet dringend um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)

