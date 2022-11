Autofahrer unter Drogen und mit Waffen in Oettingen unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht auf Montag wird in Oettingen ein Mann aufgehalten, der unter dem Einfluss von Drogen steht und Waffen mit sich führt.

Ein 26-jähriger Autofahrer ist in der Nacht auf Montag in der Nördlinger Straße in Oettingen kontrolliert worden. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann unter Einfluss von Drogen stand. Außerdem wurden nach Angaben der Polizei in seinem Auto noch unzulässige Medikamente, Drogen und verbotene Waffen gefunden.

Mann hat unter anderem Machete und Elektroschocker im Auto

Der 26-Jährige führte eine Machete, ein Springmesser, einen Schlagstock und einen Elektroschocker mit sich, die umgehend sichergestellt wurden. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Der Mann erhält zudem nun mehrere Strafanzeigen. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.