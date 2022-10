Autofahrer will keinen Alkotest machen

Die Polizei vermutet, dass der Mann Alkohol getrunken hat. Weiterfahren durfte er nicht mehr.

Ein 70 Jahre alter Autofahrer ist am Donnerstag, gegen 13.40 Uhr, in der Kellerstraße in Oettingen von der Polizei kontrolliert worden. Wie die Beamten berichten, stellten sie dabei Anzeichen fest, dass der Mann Alkohol getrunken hatte. Den freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte der Mann, deshalb wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. Nun muss der Mann das Ergebnis der Blutuntersuchung abwarten, um zu erfahren, welche rechtlichen Konsequenzen letztlich diese Fahrt für ihn hatte. (AZ)