Autofahrer will Lkw überholen – übersieht aber anderen Fahrer

Zu spät bemerkt ein 59-Jähriger, dass ein anderes Auto ebenfalls gerade überholen will, die Autos streifen sich. Der Schaden ist hoch.

Zwei Autos sind am Montag gegen 15 Uhr bei Oettingen kollidiert. Ein 59-jähriger Pkw-Fahrer setzte zum Überholen eines Lkw auf der B466 in Richtung Nördlingen an. Als der Mann zum Überholen ausscherte, übersah er nach Angaben der Polizei einen hinter ihm fahrenden 24-Jährigen, der sich bereits im Überholvorgang befand. Beide Fahrer konnten die Streifkollision nicht mehr vermeiden, sodass ein Sachschaden in Höhe von rund 9000 Euro entstand. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. (AZ)

