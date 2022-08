Autofahrerin missachtet Vorfahrt: Zusammenprall in Kreuzung

In Oettingen stoßen zwei Fahrzeuge zusammen. Unfallverursacherin ist laut Polizeibericht eine 25-Jährige.

Zu einem Zusammenstoß zweier Autos ist es am Sonntag in Oettingen gekommen. Laut Polizeibericht fuhr eine 25-jährige Pkw-Fahrerin gegen 13 Uhr auf der Mühlstraße. An der Kreuzung zum Schloßbuck bog sie nach links ab, übersah dabei allerdings den von rechts kommenden 38-jährigen bevorrechtigten Pkw-Fahrer.

Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt

Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Pkw, bei dem die Unfallbeteiligten zum Glück unverletzt blieben. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 2300 Euro. (AZ)