Autofahrerin streift geparktes Auto, flieht und parkt in der Nähe

Ein Zeuge beobachtet in Oettingen eine Fahrerflucht und notiert sich das Kennzeichen. Der Verursacherin droht eine Anzeige.

Eine Autofahrerin hat am Donnerstag in Oettingen ein geparktes Auto beschädigt und sich nicht um den entstandenen Schaden gekümmert. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete ein Zeuge gegen 12 Uhr, wie eine Frau mit ihrem Auto in der Schloßstraße aufgrund von Verkehr angehalten musste und dabei ein geparktes Auto touchierte. Anschließend parkte die Frau ihr Auto etwa 30 Meter weiter am rechten Fahrbahnrand.

Ein Zeuge notierte sich das Kennzeichen und konnte den Halter des beschädigten Autos informieren. Eine Streife der Polizei ermittelte die Autofahrerin dann an ihrer Wohnanschrift. Ihr droht eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (AZ)

