Autofahrerin übersieht in Oettingen Mopedfahrer

Am Dienstagvormittag übersieht eine Autofahrerin beim Abbiegen in Oettingen einen vorfahrtsberechtigten Mopedfahrer. Die Fahrzeuge stoßen zusammen.

Eine 37-jährige Autofahrerin hat am Dienstag in Oettingen einen vorfahrtsberechtigten 17-jährigen Mopedfahrer angefahren. Am Vormittag befuhr sie die Bahnhofstraße und wollte nach rechts in die Munninger Straße einbiegen. Dort übersah sie laut Polizeibericht den Mopedfahrer, der stadtauswärts fuhr. Der 17-Jährige wurde nicht verletzt, durch den Zusammenstoß entstand aber ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. (AZ)