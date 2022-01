Autospiegel in Oettingen abgeschlagen

In Oettingen wird ein Autospiegel abgeschlagen, die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Auto ist in der Pfarrgasse in Oettingen beschädigt worden. Eine bislang unbekannte Person soll laut Polizeiangaben den linken Außenspiegel eines geparkten Pkw abgeschlagen haben. Die Tatzeit beläuft sich auf den späten Nachmittag am Dienstag, 4. Januar, bis zum Vormittag am Donnerstag, 5. Januar. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/29560. (AZ)