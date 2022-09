B466 vor Oettingen ist bis 12. Oktober gesperrt

Die Bundesstraße wird für Sanierungsarbeiten gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Munningen.

Von diesem Dienstag an bis zum 12. Oktober ist die Bundesstraße 466 ab dem Übergang der Bayern-Bahn bis zur Stadtgrenze Oettingen für den Verkehr komplett gesperrt. In diesem Bereich erhält die Fahrbahn eine neue Deckschicht.

Die Umleitung erfolgt auf der Straße nach Munningen und über den Kreisverkehr nach Oettingen und umgekehrt.

Nach Abschluss der Arbeiten wird es aus Richtung Nördlingen künftig nicht mehr möglich sein, nach links zum Sportgelände des TSV Oettingen einzubiegen. Der Teilabschnitt erhält nach Angaben von Wolfgang Betzl vom Staatlichen Bauamt eine durchgezogene weiße Linie. Die Ausfahrt vom Sportplatz in die Bundesstraße ist allerdings weiterhin möglich.

B466 bei Oettingen ist für Sanierung gesperrt

Wie berichtet, wollte die Straßenbaubehörde ursprünglich die Zufahrt ganz schließen. Der Oettinger Stadtrat war damit allerdings nicht einverstanden. Als Kompromiss wurde die jetzige Lösung gefunden. Sollte diese sich bewähren, so Betzl, könne es dabei bleiben. Wenn nicht, müsse erneut über eine Sperrung der Einfahrt nachgedacht werden.

Wer in Zukunft aus Nördlingen kommend zum Reitverein oder zum Sportplatz will, muss bereits vorher nach links in die Nittinger Straße abbiegen und dann nach rechts die Straße zum Sportgelände nutzen.

Noch länger auf sich warten lassen die geplanten Kreisverkehre an der Nördlinger Straße und der Bahnhofstraße in Oettingen. Nach Angaben Betzls werden im kommenden Jahr in diesem Bereich umfangreiche Kanalarbeiten erfolgen. Erst danach sei es möglich, die Kreisel zu bauen. Seiner Einschätzung nach werde dies nicht vor 2024 der Fall sein.

Wie Betzl weiter sagte, soll im kommenden Jahr die Staatsstraße von Wemding Richtung Fessenheim eine neue Fahrbahnoberfläche erhalten.