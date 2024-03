Bauarbeiten am Hotel Krone: Firmen bieten niedrigere Preise an

Plus Das Großprojekt hatte in der Vergangenheit mit Kostensteigerungen Schlagzeilen gemacht. Doch jetzt laufen die Vergaben deutlich besser.

Die regelmäßigen Berichte im Oettinger Stadtrat über die laufenden Bauarbeiten am Hotel Krone von Architekt Hans-Heinrich Häffner verlaufen mittlerweile viel entspannter, als noch vor Jahresfrist. Seinerzeit hatte sich das Organisationsteam nicht selten mit teils drastischen Preissteigerungen bei einzelnen Auftragsvergaben auseinanderzusetzen, die bei den Verantwortlichen bisweilen erhebliche Sorgenfalten verursachten.

Inzwischen hat sich die Situation soweit gebessert, als dass die Firmen jetzt auch Angebotspreise teilweise unter den ursprünglichen Schätzungen vorlegen. In der vergangenen Sitzung präsentierte denn auch ein recht zufrieden wirkender Architekt den Ratsmitgliedern einen optimistischen Ausblick auf das weitere Baugeschehen. Der Zeitplan, das Großprojekt bis Jahresende fertigzustellen und im Frühjahr 2025 zu eröffnen, könne nach derzeitigem Stand gehalten werden, sagte Häffner.