Baugrube gibt Blick in 14,9 Millionen Jahre Riesgeschichte frei

Wenn die Erde geöffnet wird, gibt es für Geologen viel zu entdecken. Was die Ablagerungen im Einzelnen bedeuten.

Einem aufmerksamen Beobachter ist in den vergangenen Wochen eine große Baugrube in der Oettinger Ziegelgasse aufgefallen, an deren Wänden eine bunte Mischung verschiedener Bodenschichten zu sehen war.

Für die geologische Forschung sind solche großen Bodeneingriffe oft­mals eine wahre Fundgrube und sie bieten eine willkommene Gelegenheit, um die Geschichte des Rieskratersees weiter zu entschlüsseln. Der Riessee ist in den letzten Jahren zunehmend in den Fokus der Forschung gerückt, da es nur wenige Einschlagskrater auf der Erde gibt, die als Vergleichsbeispiele für die aktuell durch die Mars-Rover Curiosity und Perseverance untersuchten Kraterseen auf dem Mars geeignet sind.

Ablagerungen des Riessees in Baugrube zu sehen

Bei der Oettinger Baugrube bestehen die geschichteten Sedimente aus Tonen, Mergeln und Karbonaten, die sich nach dem Riesimpakt vor etwa 14,9 Millionen Jahren hier ablagerten und im Zentrum des Rieses eine Mächtigkeit von über 300 Metern erreichen. Auf den ersten Blick scheinen die wohlgeordneten Schichten zum Kraterzentrum einzu­fallen. Auf der östlichen Baugrubenböschung und der Sohle breitet sich urplötzlich Dynamik mit einer außergewöhnlichen Lagerung aus. Hier biegen die Wechselfolgen der Riesseeablagerungen in die Tiefe ab. Dazwischen eingefaltet befinden sich rotbraune, lockere Sande der Ur-Wörnitz, die während der Eiszeiten vor etwa einer Million Jahren in das bereits trockengefallene Riesbecken verfrachtet wurden. Die Baugrube zeigt, dass eiszeitliches Bodenfließen im Ries die ursprüngliche Lagerung der Riesseeschichten oberflächennah doch stark verfälschen, ja geradezu in Falten legen kann.

Für die großmaßstäbliche Rekonstruktion der ursprünglichen Lagerung der Seesedimente müssen nun die derzeit angeschnittenen Tone und Mergel der Schichtenabfolge der Forschungsbohrung Nördlingen im Jahre 1973 zugeordnet werden. Dazu ist aber noch eine intensive und langwierige Forschung und Untersuchung der gezogenen Bodenproben durch die Experten notwendig. Sicherlich ergeben sich dann weitere spannende Erkenntnisse über die einmalige Geologie, mitunter auch auf das Paläoklima unserer Heimat.

Bereits im Jahre 1870 beschrieb der Geologe Carl Deffner die Erforschung mit den Worten: "Das Ries ist eine tief im Sand und Schlamm versunkene Sphinx und gibt den Forschern Rätsel auf, die nur durch anhaltende Bemühungen und nicht in kurzem Siegeslauf zu lösen sind."