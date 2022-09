Bauplätze im neuen Oettinger Baugebiet sind deutlich kleiner

Plus Im Bauausschuss des Oettinger Stadtrats geht es um das neue Baugebiet "Kelterfeld Nord II". Auch über eine zweite Zufahrt wird entschieden.

Die Stadt Oettingen setzt bei der Ausweisung ihres neuen Baugebiets „Kelterfeld Nord II“ an der Staatsstraße Richtung Ehingen ein Zeichen gegen zu viel Flächenverbrauch. Die einzelnen Grundstücke werden mit einer Größe von lediglich 500 Quadratmetern um 200 Quadratmeter kleiner als im Kelterfeld I. Nur zwei Parzellen fallen mit 628 Quadratmetern etwas größer aus. Insgesamt 38 Plätze sollen nach der Erschließung für Einfamilienhäuser und einige Doppelhäuser der Öffentlichkeit angeboten werden.