Baustellen in Oettingen führen zu Verkehrsbehinderungen

Sowohl in der Ziegelgasse und Anton-Jaumann-Straße als auch auf dem Parkplatz Saumarkt kann es zu Einschränkungen kommen, teilt die Stadt mit.

Wegen Bauarbeiten kommt es in Oettingen zu Einschränkungen für Verkehrsteilnehmer. So ist nach Angaben der Stadt Oettingen der Bereich Ziegelgasse und Anton-Jaumann-Straße betroffen. Außerdem kann es am Freitag, 24. Februar, aufgrund der Bauarbeiten am Hotel Krone auf dem Parkplatz Saumarkt zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Stadtverwaltung bittet alle, die an diesem Tag nicht zwingend den Parkplatz Saumarkt anfahren müssen, auf den Parkplatz Hexengasse oder Parkplatz Lange-Mauer-Straße auszuweichen. (AZ)

