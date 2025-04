Bayern-Fan-Club 1980 Nordries Oettingen spendet

Anlässlich der Weihnachtsfeier des „Bayern-Fan-Club 1980 Nordries“ aus Oettingen wurde im Vereinsheim „Teutonia“ eine Versteigerung veranstaltet. Es gab die Chance auf attraktive Preise, die u.a. vom FC-Bayern München zur Verfügung gestellt wurden. Durch weitere Spenden der Fanclub-Mitglieder und Aufstockung durch die Vereinskasse konnte erfreulicherweise ein Betrag von 1500 Euro erreicht werden. Auch in diesem Jahr möchte der BFC (der im Oktober 2025 sein 45-jähriges Gründungsjubiläum feiert) zum Ausdruck bringen, wie wichtig es dem Verein ist, an Menschen zu denken, die gerade nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Darum wurde beschlossen, wieder an den Verein Glühwürmchen zu spenden, der in bemerkenswerter Weise krebs-, schwerst- und chronisch kranke Kinder und deren Familien unterstützt.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.