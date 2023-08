Oettingen

Bayern-SPD kritisiert Staatsregierung beim Bildungsnotstand

Plus Die Generalsekretärin der Bayern-SPD und ihr Stellvertreter stimmen in Oettingen auf den Wahlkampf ein. Sie wollen den Kommunen mehr finanziellen Spielraum geben.

Oettingen als Vorbild für ganz Deutschland? Wenn es nach Ruth Müller, Generalsekretärin der Bayern-SPD geht, ist das vorstellbar. Sichtlich beeindruckt zeigte sich Müller bei einer kurzen Baustellenbesichtigung der Krone von den bereits gefertigten 30 Hotelzimmern in Modulbauweise, die innerhalb weniger Tage montiert werden: "Das neue Deutschland-Tempo in Oettingen." Auch Müllers Stellvertreter Nasser Ahmed bezeichnete die Bauweise als "fortschrittlich". Doch Müller und Ahmed kamen nicht nur, um sich Oettingens Prestigeprojekt anzusehen. Die beiden sind auf Sommertour bei den SPD-Bürgermeistern in Bayern, wollen hören, was sie vor Ort bewegt. Verärgert zeigten sich die Politiker beim Thema Bildung.

Georg Wiedemann, Oettinger Stadtrat und Kreistagsmitglied, tritt für die SPD als Kandidat bei der Landtagswahl an. Oettingen sei "der SPD-Standort im Landkreis". Heydecker habe bei der Kommunalwahl ein Ergebnis eingefahren, mit dem keiner gerechnet habe, Olaf Scholz habe das dann nachgemacht, meinte Wiedemann mit einem Augenzwinkern. Nun hoffe man, dass es bei den Landtags- und Bezirkswahlen auch in "die richtige Richtung" gehe. Ein Thema, über das man diskutieren wollte, sei die Bildung.

