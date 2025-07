Das Ferienprogramm der Stadt Oettingen für die kommenden Sommerferien

Auch dieses Jahr bietet die Stadt Oettingen wieder eine Vielzahl an Angeboten während der kommenden Ferien an. Ob Lesespaß, Backkurse, Tanzworkshops oder Schatzsuchen: in den Sommerferien ist Programm für jeden Geschmack geboten. Das Ferienprogramm kann ab sofort auf der Homepage der Stadt Oettingen eingesehen und sich ab Montag, 14. Juli um 8 Uhr für die gewünschten Angeboten angemeldet werden. Für die Mehrheit der Kurse ist eine Anmeldung erforderlich. Dies kann, sofern diese über den Veranstalter läuft in der Beschreibung nachgelesen werden. Um die Kurse möglichst vollständig zu füllen, bitten die Veranstalter und die Stadt Oettingen darum, die Kinder von den angemeldeten Programmpunkten abzumelden, sofern eine Teilnahme nicht möglich ist. Die Teilnahmebestätigung kann unter der Telefonnummer 09082 709-10 oder 709-12 zurückgezogen werden. (AZ)

