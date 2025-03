Beiratssitzung der Günther und Ingrid Kollmar Förderstiftung 2025

Traditionell fand am Weiberfasching die jährliche Beiratssitzung der Günther und Ingrid Kollmar Förderstiftung statt. Der Beirat setzt sich zusammen aus der Mehrheitsgesellschafterin der Oettinger Brauerei Pia Kollmar, ihrer Mutter und Mit-Namensgeberin der Förderstiftung Ingrid Kollmar, dem Nördlinger Wirtschaftsprüfer Christian Düll, Wassertrüdingens Bürgermeister Stefan Ultsch, dem Vorstandsmitglied der Sparkasse Donauwörth Kathrin Schön, der ehemaligen Bürgermeisterin von Oettingen Petra Wagner sowie dem amtierendem Oettinger Bürgermeister Thomas Heydecker. Über die Günther und Ingrid Kollmar Förderstiftung Die 2012 gegründete Günther und Ingrid Kollmar Förderstiftung will junge und lernwillige Menschen befähigen, sich in ihrem jeweiligen Wirkungsbereich weiterzuentwickeln, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und Veränderungen anzustoßen. Die Idee der Günther und Ingrid Kollmar Förderstiftung lebt von dem Gedanken, dass die Stipendiaten etwas von ihren Gaben – Wissen, Ideen, Zeit, Willenskraft und Zukunftsmut – an die Regionen Oettingen und Wassertrüdingen weitergeben, um sie als Standorte zu stärken. 2013 vergab die Stiftung zum ersten Mal Stipendien und hat seitdem 98 junge Menschen unterstützt. Abgabeschluss für Bewerbungen um ein Stipendium im nächsten Jahr ist der 31. Juli 2025. Informationen unter: www.kollmar-foerderstiftung.de

