Bernd Hilber folgt auf Annemarie Leigart im Oettinger Stadtrat

Die langjährige Kommunalpolitikerin legt ihr Mandat für den Stadtrat in Oettingen nieder. Worüber sie im Rückblick glücklich ist.

Die Oettinger SPD-Stadträtin Annemarie Leigart hat ihr Stadtratsmandat niedergelegt. Sie nannte gesundheitliche Gründe für ihren Schritt. Nachfolger wird Bernd Hilber, der auf der Liste der Sozialdemokraten nach den Kommunalwahlen 2020 erster Nachrücker ist. Leigart gehörte 26 Jahre dem Gremium an und gilt als Oettinger Institution.

20 Bilder Bildergalerie: So sieht der neue Stadtrat in Oettingen aus Foto: Izsó, Färber, Mörzl, Bhattacharyya, Krautbauer, SPD Oettingen, Hauber

Bürgermeister Thomas Heydecker würdigte in der jüngsten Stadtratssitzung die vielfältigen Verdienste von Annemarie Leigart. Sie sei eine Frau „der guten Tat“. Besonders die sozialen Belange der Bürgerschaft und das Engagement für die Jugend hätten ihr stets am Herzen gelegen. In all den Jahren habe sie sich als „Kämpferin für die Schwachen“ ausgezeichnet, ohne dabei das Rampenlicht zu suchen.

Annemarie Leigart setzte sich für die Flüchtlingshilfe in Oettingen ein

Der Bürgermeister hob zudem den großen Einsatz von Annemarie Leigart bei der Flüchtlingshilfe hervor, bei der sie sich in vielfältiger Weise engagiert habe. Ein Anliegen sei ihr darüber hinaus die Mitwirkung in der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) und der katholischen Kirchengemeinde gewesen. Heydecker dankte der langjährigen Kommunalpolitikerin namens der Stadtverwaltung für ihr engagiertes Wirken zum Wohle der Menschen in Oettingen.

Leigart selbst sprach von „im Großen und Ganzen“ schönen Jahren im Stadtrat. Gelegentlich habe sie sich über Entscheidungen geärgert, die getroffen worden seien. Ihr Einsatz für die Benachteiligten der Gesellschaft wäre für sie stets eine Herzensangelegenheit gewesen. Sie sei glücklich, dass sie diesen Menschen an der einen oder anderen Stelle mit praktischer Hilfe habe helfen können.

Lesen Sie dazu auch