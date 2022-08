Oettingen

vor 34 Min.

Berührendes Eröffnungskonzert beim Violinfestival in Oettingen

Das Trio Parnassus eröffnete am Montagabend das Violinfestival in Oettingen. Die Violine spielte Julia Galic, am Flügel war Johannes Blanchard und Michael Groß überzeugte am Violoncello.

Plus Das Trio Parnassus bringt beim Eröffnungskonzert des Internationalen Violinfestivals in Oettingen Raritäten auf die Bühne. Die Gäste erleben fantastische Kammermusik.

Von Verena Mörzl

Bei der Eröffnung des Internationalen Violinfestivals in Oettingen hat das Trio Parnassus Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf eine musikalische Entdeckungsreise genommen. Das Trio schenkt fast vergessenen und eher unbekannten Komponistinnen und Komponisten seit jeher eine Bühne. Ein Entdecker-Trio, wenn man so will, mit Julia Galic (Violine), Michael Groß (Violoncello) und Johann Blanchard (Klavier).

