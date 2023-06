Oettingen

Beschäftigte der Brauerei Oettinger erhalten deutlich mehr Geld

Plus Erst 2024 sieht die finanzielle Lage für die Oettinger Brauerei wieder besser aus. Die Gewerkschaft handelt dennoch eine Verbesserung des Haustarifs aus.

Noch immer liegt ein enormer Druck auf der deutschen Brauwirtschaft. Das geht aus einer Umfrage des Deutschen Brauer-Bunds hervor, die unter den rund 1500 Brauereien durchgeführt wurde. Sie sehen sich bei fast allen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie sonstigen Vorleistungen weiterhin mit drastisch gestiegenen Preisen konfrontiert. So ist es nicht verwunderlich, dass die Oettinger Brauerei erst ab 2024 wieder mit einem deutlichen Jahresüberschuss rechnet. Zumindest die Beschäftigten, die von der Inflation ebenfalls betroffen sind, können vorerst aufatmen. Die Verhandlungen für Oettingers Haustarif fallen für sie durchaus zufriedenstellend aus.

Beschäftigte bei der Oettinger Brauerei verdienen ab sofort mehr

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) bezeichnet die Verhandlungen zumindest als "konstruktiv". Trotz der schwierigen Situation des Unternehmens erhöhen sich nicht nur die Löhne um sieben Prozent; gefordert wurden elf Prozent, weshalb in Oettingen auch erstmals vor dem Werk gestreikt worden ist. Zusätzlich gibt es 3000 Euro Inflationsausgleichsprämie, verteilt auf 15 Monate zwischen Juni 2023 und August 2024 zu je 100 Euro. Im Mai wurden bereits einmalig 1500 Euro überwiesen. 7,3 Prozent mehr Geld gibt es zudem im Einstiegsgehalt für Facharbeiter und Facharbeiterinnen, 9,3 Prozent mehr in der hauseigenen Logistikfirma in Braunschweig. Für Auszubildende werden die Löhne ebenfalls angeglichen sowie eine zwölfmonatige Übernahme nach bestandener Prüfung garantiert.

