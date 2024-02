Betrunkener Autofahrer ohne Führerschein in Oettingen angehalten

Polizisten kontrollieren in Oettingen einen 61-jährigen Autofahrer. Ein Alkoholtest bestätigt die Vermutung der Polizei – der Mann fährt zudem ohne Führerschein.

Ein 61-jähriger Autofahrer ist am Montag in Oettingen betrunken gefahren. Wie die Polizei berichtet, hielten die Beamten den Mann gegen 20 Uhr in der Schloßstraße an. Dabei stellten sie einen Alkoholgeruch fest und führten einen Alkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von etwas mehr als zwei Promille. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 61-Jährige keine Fahrerlaubnis hatte.

Zudem gab der Mann an, Medikamente genommen zu haben. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Nachdem der Autofahrer keinen Wohnsitz in Deutschland nachweisen konnte, wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. Ihm droht eine Anzeige. (AZ)