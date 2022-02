Betrunkener Radfahrer wehrt sich gegen Festnahme

Ein Mann beschäftigt am Samstag die Polizei in Oettingen. Laut den Beamten hat der Mann zunächst Kunden eines Supermarkts angepöbelt.

Ein 41-jähriger Radfahrer ist am Samstagnachmittag in Oettingen aufgegriffen worden. Er soll mit seinem Fahrrad stark betrunken zu einem Verbrauchermarkt in der Nördlinger Straße gefahren sein und dort auf dem Parkplatz Kunden angepöbelt haben. Als eine hinzugerufene Polizeistreife eintraf, soll der Mann zunehmend renitent gewesen sein, zur Unterbindung weiterer Straftaten habe er gefesselt werden müssen.

Der Betrunkene sperrte sich laut Polizeibericht auch gegen die vorläufige Festnahme und musste von insgesamt vier Polizeibeamten zur Dienststelle gebracht werden, um dort eine Blutentnahme durchführen zu lassen. Ein Alkotest sei bei dem Mann nicht durchführbar gewesen.

Nach den polizeilichen Maßnahmen sei er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden, wo er wegen der starken Alkoholisierung behandelt worden sei. Den Mann erwartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (AZ)