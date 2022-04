Betrunkener schreit in Oettingen Passanten an und wird festgenommen

Der Mann soll so betrunken gewesen sein, dass er die Kontrolle verlor. Er rastete aus und leistete Widerstand, als ihn die Polizei festnehmen wollte.

In der Nördlinger Straße in Oettingen ist am Montag ein Mann festgenommen, weil unter dem Einfluss von sehr viel Alkohol Passanten angeschrieben haben soll. Er soll die Leute darüber hinaus auch provoziert haben, berichtet die Polizei. Der Mann sei bereits so betrunken gewesen, dass er sich kaum noch artikulieren konnte.

Mann rastet in Oettingen aus und schlägt um sich

Da der 42-Jährige aufgrund seines Zustandes völlig die Selbstkontrolle verloren hatte, musste er letztlich "zu seiner eigenen Sicherheit" in polizeilichen Gewahrsam genommen werden, so die Polizei weiter. Dabei soll der Mann erheblichen Widerstand geleistet haben. Er schlug um sich und beleidigte die Polizisten. Verletzt wurden die Polizisten dabei nicht.

Der Mann muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen, eine geringe Menge Marihuana fanden die Polizisten schließlich auch noch. (AZ)