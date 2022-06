Betrunkener tritt in Oettingen nach Polizisten

Oettinger rufen die Polizei, weil ein betrunkener Mann auf der Straße liegt. Als die Beamten eintreffen, greift er sie körperlich an.

Gegen einen 42-Jährigen wird seit Donnerstagabend ermittelt, weil er Polizisten getreten und geschlagen haben soll. Wie die Polizei berichtet, wurde gegen 21.30 Uhr eine Streife in die Goethestraße in Oettingen gerufen. Es hieß, dass dort eine alkoholisierte Person auf der Straße liegen würde.

Als die Polizisten eintrafen, war der 42-Jährige äußerst aggressiv, schrie Passaten an, beleidigte die Polizisten und griff diese körperlich an. Die Beamten konnten die Schläge und Tritte abwehren und nahmen den Mann letztlich in Gewahrsam, heißt es weiter. Nun wird gegen den Mann strafrechtlich ermittelt. (AZ)