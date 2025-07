Bild des Monats der Film- und Fotofreunde Oettingen

Das Bild des Monats April der Film- und Fotofreunde Oettingen kommt von Michael Walter. Es zeigt einen Eisvogel, der gerade einen Fisch gefangen hat. Das Bild entstand im Januar an einem Weiher hier im Ries. Der Großteil der Wasserfläche war mit einer Eisschicht bedeckt, dadurch blieb für den Eisvogel nur diese eisfreie Stelle zum fischen. Wenn in langen, harten Wintern die Gewässer über längere Zeit zugefroren sind, verhungern bis zu 90 Prozent der auch fliegende Diamanten genannten Vögel. Diese Verluste werden mit bis zu drei Brutgelegen im Jahr schnell wieder aufgefüllt. Der Fotograf positionierte sein Tarnzelt an der eisfreien Stelle und konnte so die erfolgreiche Jagd auf diesem Bild festhalten. Vom Abfliegen vom Ast, auf dem der Vogel Ausschau nach den Fischen hielt, über das Eintauchen ins Wasser und wieder zurück zum Ast vergingen maximal drei Sekunden. Da der Fotograf nicht vorhersehen konnte, wo genau der Vogel ins Wasser eintaucht, war es sehr schwierig diesen Moment überhaupt zu erwischen. Doch durch eine schnelle Reaktion, viele Versuche und sein ausdauerndes Ausharren im Tarnzelt bei Minusgraden wurde der Fotograf letztendlich belohnt. Die Film- und Fotofreunde Oettingen sind in diesem Jahr Ausrichter der Schwäbischen Fotomeisterschaft des DVF (Deutschen Verband für Fotografie). Die Preisverleihung und Ausstellungseröffnung findet am 10. Mai um 14 Uhr im Heimatmuseum in Oettingen statt. Es werden über 100 großformatige prämierte Bilder gezeigt. Dazu sind alle herzlichst eingeladen. Die Öffnungszeiten der Ausstellung sind vom 10 bis 18. Mai, Mittwoch bis Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt zur Fotoausstellung ist kostenlos.

