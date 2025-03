Bild des Monats der Film- und Fotofreunde Oettingen e.V.

Mit diesem Bild eines Silberreihers, der gerade von seinem Ansitz auf einem Baum abfliegt, gewann Michael Walter den Wettbewerb "Bild des Monats März" der Film- und Fotofreunde Oettingen. Das Foto entstand im Februar an einem Weiher hier im Ries. Die tief stehende Abendsonne strahlte den Vogel direkt an und hüllte die ganze Umgebung in ein sehr weiches Licht. Dadurch hebt sich der weiße Silberreiher stark von den dunklen noch kahlen Bäumen im Hintergrund ab. Um dieses Foto in freier Wildbahn aufnehmen zu können, waren für den Fotografen eine Kamera mit einem schnellen Autofokus, ein Objektiv mit sehr langer Brennweite, viel Geduld und eine schnelle Reaktion nötig, um den genauen Zeitpunkt des Abflugs zu erwischen. Die Film- und Fotofreunde Oettingen sind in diesem Jahr Ausrichter der Schwäbischen Fotomeisterschaft des DVF (Deutschen Verband für Fotografie). Die Preisverleihung und Ausstellungseröffnung findet am 10. Mai um 14 Uhr im Heimatmuseum in Oettingen statt. Es werden über 100 großformatige prämierte Bilder gezeigt. Dazu sind alle herzlichst eingeladen. Die Öffnungszeiten der Ausstellung sind vom 10. bis 18. Mai Mittwoch bis Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt zur Fotoausstellung ist kostenlos. Wenn auch Sie Interesse am Fotografieren und Vereinsleben haben, schauen Sie doch einfach beim nächsten Treffen der Fotofreunde am 3. April um 19.30 Uhr in der Gaststätte "Zur Post" in Oettingen ganz unverbindlich vorbei. Ob Anfänger oder Fortgeschrittene, Alle sind herzlich Willkommen. Weiter Infos unter www.oettingerfotofreunde.de und auf Facebook.

