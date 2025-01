Bild des Monats Januar der Film- und Fotofreunde Oettingen e.V.

Den ersten Wettbewerb der Film- und Fotofreunde Oettingen im neuen Jahr "Bild des Monats Januar" konnte Michael Walter mit einem Bild eines Sumpfhuhns für sich entscheiden. Das Bild entstand in Slowenien während einer Wildlife Fotoreise zum Fotografieren von Tieren in freier Wildbahn. Der Tier- und Naturfotograf verbrachte dort täglich morgens und abends jeweils ca. vier Stunden in einem sogenannten Floating Hide, einem speziellen schwimmenden Tarnzelt für Fotografen, in dem er sich in Seen und Teichen mit einer Wathose bekleidet stehend oder kniend und durch das Tarnzelt getarnt langsam an die Vögel anpirschte, um sie aus nächster Nähe und auf Augenhöhe zu fotografieren. Die Tarnung ermöglicht ein Annähern auf wenige Meter an die Vögel ohne das diese fliehen. Durch den tiefen Standpunkt der Kamera, nur wenige Zentimeter über der Wasseroberfläche, ergeben sich interessante Perspektiven, wie z.B. hier mit kompletter Spiegelung des Sumpfhuhns im Wasser. Von Land aus wären solche Aufnahmen meist nicht möglich, da die meisten Gewässer, in dem solche Vögel leben, von einem Schilfgürtel umgeben sind und somit die Vögel vom Ufer aus meistens nicht zu sehen sind. Wenn auch Sie Interesse am Fotografieren und Vereinsleben haben, schauen Sie doch einfach beim nächsten Treffen der Film- und Fotofreunde am 06. Februar um 19.30Uhr in der Gaststätte "Zur Post" in Oettingen ganz unverbindlich vorbei. Ob Anfänger oder Fortgeschrittene, ALLE sind herzlich Willkommen. Weitere Infos auf www.oettingerfotofreunde.de und auf Facebook.

