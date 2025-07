Platz 1 beim Wettbewerb Bild des Monats Juli der Film und Fotofreunde Oettingen erreichte Heinrich Seiler mit diesem Bild des Treppenaufgangs des Museums Küppersmühle (MKM) in Duisburg. Das MKM ist ein markantes Industriedenkmal aus dem 19. Jahrhundert, das seinerzeit als Mühle errichtet und über 100 Jahre als solche betrieben wurde (bis zu ihrer Stilllegung 1972). 1989–1999 erfolgte die Umgestaltung der einstigen Industriebrache des Duisburger Innenhafens zu einem multifunktionalen Dienstleistungsareal am Wasser – mit Büro- und Wohnflächen, Gastronomie-, Kultur- und Freizeitangeboten. Aus der „alten Küppersmühle“ wurde das MKM Museum Küppersmühle für Moderne Kunst. Die spektakulären Treppentürme in rotbraunem Sichtbeton von Herzog & de Meuron ziehen jährlich viele architekturbegeisterte Besucher ins MKM. Der Besucher fühlt sich wie im Inneren einer gigantischen Skulptur. Nächster Clubabend der Film- und Fotofreunde Oettingen ist am 7. August um 19:30 im Gasthaus Post. Wie immer sind Gäste herzlich willkommen.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!