Bildhauer, Maler, Freigeist: Fred Jansen gibt Einblicke in sein Atelier

In Oettingen können Besucherinnen und Besucher einen Blick in das Atelier von Fred Jansen werfen. Dessen Werke kann man im Ries an vielen Stellen bewundern.

Als Hidden Champion werden üblicherweise Unternehmen bezeichnet, die der Normalbürger kaum kennt, die in ihrem Marktsegment aber durchaus führend sein können. Ob der Oettinger Maler und Bildhauer Fred Jansen als segmentführend bezeichnet werden kann, sei einmal dahingestellt, aber dass er in seinen inzwischen über vierzig Arbeitsjahren im Ries zahlreiche künstlerische Spuren hinterlassen hat, ist unbestritten.

Mehr als dreißig Brunnen hat er in der Region schon geschaffen. Wichtig ist ihm nicht die Zahl, sondern die Arbeit daran an sich: „Jeder Brunnen ist ein Unikat, das ist das Spannende für mich", sagt Jansen, „die Ungewissheit, ob er tatsächlich funktioniert wie gedacht.“ So sind als jüngste Beispiele Brunnen in Oettingen entstanden (Montessori-Schule), in Laub, Genderkingen, Zirgesheim oder Harburg (Marktplatz). Auch in Schulen, Ämtern, öffentlichen Einrichtungen und in Kirchen wie zum Beispiel in Hoppingen oder Deiningen hat er seine kreativen Spuren hinterlassen.

Der von Bildhauer Fred Jansen wiederhergestellte Marktplatzbrunnen in Harburg, im Hintergrund das Rathaus. Foto: Richard Hlawon



Wegen des Steins ist er damals als junger Bildhauer ins Ries gekommen und auch heute noch arbeitet er ausschließlich mit heimischen Materialien wie Eiche, Juragestein, Muschelkalk oder Suevit. Doch er ist nicht nur Bildhauer, sondern auch Maler, der sowohl in Öl, Acryl sowohl auf Leinwand wie auch auf und in Holz arbeitet. Der gebürtige Düsseldorfer war schon immer ein Freigeist, hat lange auch in Afrika mit Einheimischen gestaltet. Anfang der 90er Jahre hat er sich und seiner Familie in Lehmingen ein Haus gebaut, wo er bis 2016 lebte und arbeitete.

Aktuell tut er das in einer ehemaligen Autowerkstatt in der Oettinger Bleichgasse, die ihm ideale Bedingungen für sein Tun bietet. Hier hat er genügend Platz, für seine Art zu leben: „Bei mir gibt es keine Trennung zwischen Wohnen und Arbeiten“, sagt der 67-Jährige lächelnd, „hier kann ich wohnen und mich frei entfalten, wie und wann ich will.“ Und vor allem auch seine handwerklichen Talente voll entfalten: Er arbeitet mit Metall, Stein, Gips und Holz. Nur für das Bronzegießen hat er die technischen Voraussetzungen noch nicht. Was aber noch kommen kann, er hat es durchaus im Hinterkopf.

Tag der offenen Tür bei Fred Jansen in Oettingen

Sechs Kinder hat er großgezogen, inzwischen ist er stolzer elffacher Großvater, scheint sichtlich zufrieden und in sich ruhend. So wie bei seinem Tag der offenen Tür, bei dem sich vergangenes Wochenende die Besucher die Klinke in die Hand gaben. Schon in seinem „Vorgarten“ sind wild durcheinander platzierte Kunstwerke zu sehen, tritt man durch die Eingangstür, steht man sofort in der Wohnküche, die von einem Holzofen gewärmt wird: „Ich mag die Menschen hier“, schwärmt Fred Jansen, „das Kernige. Da wird nicht viel geredet, sondern g’schafft, das taugt mir.“

Fred Jansen hat Zeichen gesetzt im Ries und der näheren Umgebung. Doch er ist noch lange nicht am Ende seines Weges. Die Kunstwerke, die überall in seinem Werkstatt-Atelier-Loft zu sehen sind, zeugen von einer höchst aktiven Kreativität. „Ich bin in der glücklichen Lage, mir inzwischen aussuchen zu können, was ich mache. Das ist ein schönes Gefühl.“