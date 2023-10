Oettingen

Manager Biondi verlässt Oettinger: Das sagt die Brauerei

Plus Die Brauerei Oettinger baut erneut die Struktur der Geschäftsführung um. War die Arbeit des Sanierungsprofis am Standort Oettingen erfolgreich?

Palettenweise wird das 5,0-Bier im deutschsprachigen Raum auf Festivals gezerrt. Mit Schub- und Sackkarren oder anderen erfinderischen Konstruktionen tragen die Feiernden das Dosenbier auf die Campingplätze, um ausreichend versorgt zu sein. Es ist auch bei anderen Gelegenheiten so beliebt, dass es in den vergangenen Jahren sogar zum Marktführer im deutschen Dosenbiergeschäft wurde. Hinter den verschiedenen Sorten von 5,0 Original steht die Brauerei Oettinger aus dem Landkreis Donau-Ries. Jährlich füllt die Brauerei insgesamt rund zwei Milliarden Flaschen und Dosen mit Bier, Biermischgetränken und Erfrischungsgetränken und vertreibt sie weltweit. Dennoch liegen hinter Oettinger schwierige Zeiten. Am Stammsitz in Oettingen geht nun der Restrukturierungs-Manager Gino Biondi. Da stellt sich die Frage: War seine Arbeit von Erfolg gekrönt?

Oettinger teilte im September mit, dass sich die Geschäftsführung neu aufstelle. Stefan Blaschak verantwortet seither das Eigenmarkengeschäft. Peter Böck, bereits seit vielen Jahren im Unternehmen, übernimmt das Handelsmarkengeschäft. Ziel der neuen Aufstellung ist es, das Sortiment zu vereinfachen sowie einen noch stärkeren Fokus auf den Ausbau der hauseigenen Marken zu legen.

