Stadt Oettingen entwickelt einen Notfall-Treffpunkt für den Blackout-Fall

Bei einem langen Stromausfall soll im Feuerwehrhaus eine Notfallzentrale eingerichtet werden. Was unter einem Katastrophenschutz-Leuchtturm verstanden wird.

In Krisensituationen sind sie Anlaufstellen für die Bevölkerung: Die Rede ist von Katastrophenschutz-Leuchttürmen. Um beispielsweise bei einem Stromausfall den Bürgerinnen und Bürger der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Oettingen in Notsituationen zu helfen, wird derzeit auch in der VG ein solcher Leuchtturm geschaffen.

Was müssen Oettinger bei einem Blackout tun?

In Oettingen wird das Feuerwehrhaus zum Katastrophenschutz-Leuchtturm. Das Thema kam in der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses auf, in der CSU/FWG-Stadtrat und ehemaliger Oettinger Feuerwehrkommandant Thomas Fink den Bürgermeister um einen Sachstand bat. Thomas Heydecker schilderte, dass ebendieses Thema die Stadt und auch die VG-Bürgermeister schon seit einer Weile beschäftige.

Heydecker erklärte, dass im Fall eines Blackouts nicht die gesamte Infrastruktur aufrechterhalten werden könne. Für die Haushalte sollen bald Checklisten ausgeteilt werden, auf der die wesentlichen Ansprechpartner und Orte stehen. Immerhin würden bei einem weitreichenden Stromausfall auch die Festnetztelefone und Handys nicht mehr funktionieren. Was auf der Liste im Detail stehen soll, sei Thema für den Stadtrat, so Heydecker.

Der Bürgermeister schilderte auch, dass im Feuerwehrhaus ein Notstromaggregat vorhanden sei. Die Frage sei, wie das dann betankt werden solle, nachdem Tankstellen beim Blackout ebenfalls nicht funktionieren würden. Dies und weiteres müsse noch geklärt werden. Stadtrat Erwin Taglieber (CSU/FWG) wollte wissen, ob es auch eine Abfrage bei den Betrieben gab, ob auch diese ein Notstromaggregat zur Verfügung stellen würden.

In Fremdingen ist das Rathaus ein Leuchtturm

Auch in anderen Orten im Ries gibt es bereits Leuchttürme. In Fremdingen hat sich die Gemeinde im Herbst des Themas angenommen. In der Nordries-Kommune ist das Rathaus der Leuchtturm. Ortsansässige Firmen sollen bei einem Stromausfall ihre Notstromaggregate zur Verfügung stellen. Medizinische Notfälle würden im Sitzungssaal versorgt werden. Über einen Dachlautsprecher der Feuerwehr sollen die Leute informiert werden. Weil bei einem Stromausfall auch keine Hebewerke, Pumpen und Rechen in der Kläranlage funktionieren würden, wollten laut Bürgermeister Frank-Markus Merkt die Landwirte beim Abwasserproblem helfen.

Während Kreisbrandrat Rudolf Mieling noch im Dezember sagte, dass man im Landkreis Donau-Ries eher schlecht auf Blackouts vorbereitet sei, sieht es seinen Angaben zufolge inzwischen besser aus. Auf Nachfrage sagt er am Dienstag, dass alles "auf Hochtouren laufe". (mit fene)