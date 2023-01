Briefkasten in Oettingen erneut durch Feuerwerkskörper beschädigt

Wieder landet ein Böller in Oettingen in einem Briefkasten. Die Täter konnten bisher noch nicht festgestellt werden.

Unbekannte Täter haben in Oettingen auch am Dienstagabend mit einem Feuerwerkskörper fremdes Eigentum beschädigt. Gegen 23 Uhr wurde an der Lange-Mauer-Straße ein Briefkasten durch einen Böller beschädigt, teilt die Polizei mit. Die bislang unbekannten Täter verursachten dadurch einen Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. Bereits am Montagabend hat sich in der Gegend am Zwinger ein ähnlicher Fall zugetragen. Ein Feuerwerkskörper wurde durch einen Briefschlitz in eine Wohnung geworfen. Der Boden in der Wohnung wurde dadurch beschädigt. (AZ)