Oettingen

18:00 Uhr

Bürger hakt nach: Gibt es schon einen Betreiber für die Krone in Oettingen?

Plus Vandalismus im Hydepark, die Hesselbergbahn und die Betreibersuche für das neue Hotel Krone: Diese Anliegen beschäftigen die Bürger.

Von Verena Mörzl

In den Sitzungen des Stadtrats können Bürgerinnen und Bürger nur in Ausnahmefällen mitreden. Anders ist es in den Bürgerversammlungen. Dort gilt nach der Gemeindeordnung das Mitbestimmungsrecht. In der Grund- und Mittelschule in Oettingen hatten Oettingerinnen und Oettinger am Freitagabend die Möglichkeit, ihre Anliegen bei Bürgermeister Thomas Heydecker vorzutragen. Die waren vielfältig: So ging es um die Hesselbergbahn, die Dreifachturnhalle, den Hydepark, die Verkehrsbelastung und Energiesparmaßnahmen der Stadt. Wissen wollte ein Bürger allerdings auch: Ist schon ein Betreiber für die Krone gefunden?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen