Bürgermeister entschuldigt sich öffentlich bei Soldatenverein

Plus Nach Unstimmigkeiten zwischen Stadt und Soldaten- und Reservistenverein sind die Wogen wieder geglättet. Eine Ausstellung gibt es nicht, dafür einen Kompromiss.

Kommendes Jahr feiert die Soldaten- und Reservistenkameradschaft aus Oettingen, Heuberg, Erlbach und Niederhofen ein großes Jubiläum: Der Verein wird 150 Jahre alt. Neben einem Konzert des Heeresmusikkorps hätten sich die Reservisten eine Ausstellung im Heimatmuseum gewünscht, was die Stadt jedoch ablehnte. Der Verein fühlte sich vor den Kopf gestoßen, es folgte ein klärendes Gespräch mit allen Beteiligten. Am Dienstag schließlich entschuldigte sich der Bürgermeister der Stadt öffentlich.