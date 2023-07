Bürgermeister Heydecker eröffnet die Jakobi-Kirchweih 2023

Die Oettinger Jakobi-Kirchweih 2023 ist am Freitagabend eröffnet worden. Eine Tradition bleibt in diesem Jahr aus.

Mit dem Einzug der Stadtkapelle D'Riaser, der Blaskapelle aus Lehmingen und dem Pferdegespann des Brauhauses ist Oettingens beliebtes Volksfest eröffnet worden, bevor der Festumzug zum Schießwasen führte und die große Feier startete. Erstmals seit vielen Jahren übergab Oettingens Stadtoberhaupt die Bürgermeisterkette zum Start der Jakobi-Kirchweih nicht an den Kirchweih-Bürgermeister weiter. Mit dem Eintritt in den Ruhestand von Hauptamtsleiter Manfred Thorwarth ist auch die Tradition des Kirchweih'-Bürgermeisters vorerst nicht weitergeführt worden. Vielleicht werde es irgendwann eine Altkirchweihbürgermeisterehre geben, scherzte Bürgermeister Thomas Heydecker in Tracht ohne Amtskette während seiner Rede zur Eröffnung der diesjährigen Jakobi-Kirchweih.

21 Bilder Wetterglück: Jakobi-Kirchweih startet mit dem Festumzug durch Oettingen Foto: Verena Mörzl

Er dankte dem neuen Organisations-Team um Günter Seebauer (Hauptamt) mit Bettina Schramm, Silke Fackler, Anja Friedel und Evi Schwöbel sowie allen Beteiligten und begrüßte die Gäste. Die Kirchweih dauert bis Montag, am Dienstagabend findet mit dem Kabarett im Festzelt ein humoristischer Nachschlag statt. (AZ)

