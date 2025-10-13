Oettinger Bürgermeisterwahl: SPD setzt auf Vielfalt und neue Gesichter

Dass Thomas Heydecker bei der Bürgermeisterwahl im Frühjahr erneut für die Stadt Oettingen kandidiert, hat er schon vor einiger Zeit bekannt gegeben. Seit Freitagabend ist klar, mit welcher Mannschaft er antreten wird. Der SPD-Ortsverein hat seine Kandidatenliste für den Stadtrat nominiert. Zehn Frauen und zehn Männer, zwölf davon sind parteilos, treten für die Sozialdemokraten bei der Wahl am 8. März an.

Heydecker sagte rückblickend auf seine erste Amtszeit, er habe anfangs sicher viel Lehrgeld bezahlt, sei aber „ganz gut im Amt des Bürgermeisters dieser wunderbaren Stadt angekommen“. Er blicke auf sechs Jahre erfolgreiche Stadtentwicklung zurück, man habe sehr viel bewegen können. In Zukunft habe man anspruchsvolle Projekte vor der Brust, er sei aber überzeugt, dass man diese gut meistern werde. Entscheidend sei, sich zunächst auf die Großprojekte zu fokussieren. Die Turnhalle müsse saniert werden, es brauche dringend neue Kita-Plätze. Wichtig sei aber auch, dass man parallel zu diesen Großprojekten, strategisch wichtige Projekte angehe, wie die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt zu verbessern. „Ich sehe hier den strategischen Mehrwert für Oettingen“, so Heydecker.

Außerdem dürfe man die kleinen Dinge nicht aus den Augen verlieren, wie etwa, dass man in den vergangenen Jahren die Spielplätze auf Vordermann gebracht habe. Solche Dinge erhöhten die Lebensqualität vor Ort. Weiterhin betonte der Rathauschef, man brauche ein starkes Team in der Stadt und es sei wichtig, bei allen Meinungsverschiedenheiten in den Diskussionen sachlich und menschlich zusammenzuarbeiten. Dies sei in den vergangenen sechs Jahren gut gelungen, aber nicht selbstverständlich. „Wichtig ist, für alle Belange, einen guten Käptn an Bord zu haben. Als diesen sehe ich mich. Ich würde mich freuen, wenn ich euer Team anführen darf“, so Heydecker an seine Listen-Kollegen weiter.

Schmid und Müller loben Engagement des Oettinger SPD-Ortsvereins

Alle zwölf stimmberechtigten SPD-Mitglieder gaben Thomas Heydecker ihr Vertrauen. Landratskandidatin Claudia Müller und der Bundestagsabgeordnete Christoph Schmid sprachen Grußworte. Der Oettinger Ortsverein sei schon immer sehr aktiv, so Müller: „Ortsvereine sind das Rückgrat unserer Partei. Ihr seid es, die diese Demokratie am Leben erhalten“. Auch Schmid lobte das Engagement des Oettinger Ortsvereins. Er sei stolz zu sehen, dass es eine paritätische Liste mit so vielen tollen, engagierten Menschen gebe. Thomas Heydecker zeichne aus, dass er das Vertrauen für die Belange der Menschen vor Ort habe: „Das würde ich mir oft auch für die Bundespolitik wünschen.“

Im Laufe der Veranstaltung stellten sich alle Kandidatinnen und Kandidaten kurz vor, vom „alten Hasen“ bis zum politischen Neuling. Der jüngste Kandidat ist 25, der älteste 71. Die Themen, für sie sich einsetzen wollen, sind breit gefächert: Von Jugend, Schule und Senioren über die Kläranlagensanierung bis hin zur nachhaltigen Stadtentwicklung. Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten in der Listenreihenfolge: Thomas Heydecker, Rebecca Heller, Thomas Obel, Martina Krommrei, Georg Wiedemann, Anja Obel, Jochen Schübel, Tina Härtle, Johannes Herrmann, Sonja Schmutterer, Daniel Wieland, Elisabetha Tatu, André Zitterbart, Vanessa Mielich, Teddy Reed, Nina Mielich, Bernd Hilper, Nadine Fuchs, Bettina Sieben, Robin Bhattacharyya. Ersatzkandidaten sind Helmut Graf und Thomas Frenz.