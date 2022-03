Bundesstraße 466: Einfahrt zum Sportplatz in Oettingen bleibt offen

Plus Wer jedoch von Nördlingen kommend zum Oettinger Sportplatz will, muss künftig schon bei der Abfahrt nach Nittingen nach links abbiegen.

Das Staatliche Bauamt Augsburg hat trotz Bedenken dem Vorschlag des Oettinger Stadtrates entsprochen, die Ein- und Ausfahrt zum TSV-Sportgelände an der Bundesstraße 466 offen zu lassen. Allerdings wird, wie vom Gremium mehrheitlich gewünscht, das Linksabbiegen aus Richtung Nördlingen nicht mehr möglich sein. Bürgermeister Thomas Heydecker gab dies auf Nachfrage von Rudolf Löhe (CSU) in der jüngsten Stadtratssitzung bekannt, der diese verkehrstechnischen Änderungsvorschläge namens seiner Fraktion eingebracht hatte.