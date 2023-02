Bußgeld und Fahrverbot nach Promille-Fahrt in Oettingen

Bei einer Verkehrskontrolle in Oettingen stellt die Polizei bei einem 45-Jährigen Alkoholgeruch fest. Das Handeln des Mannes hat nun Konsequenzen für ihn.

Fahrverbot und ein Bußgeld sind die Folgen nach einer Promille-Fahrt in Oettingen. Nach Angaben der Polizei wurde in der Nördlinger Straße am Mittwoch ein 45-jähriger Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde bei dem Mann Alkoholgeruch und ein Alkoholwert von 0,8 Promille festgestellt. Die Weiterfahrt wurde sofort unterbunden und der Mann muss nun mit einem Fahrverbot und Bußgeld rechnen. (AZ)