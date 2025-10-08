So war das Residenzkonzert mit dem Orchester Camerata Europeana

Der Name verrät es schon: In der Camerata Europeana finden sich Musiker aus europäischen Ländern zusammen: Alle sind Mitglieder in renommierten Orchestern, folgen aber regelmäßig dem Ruf des von Klaus-Peter Hahn ins Leben gerufenen Ensembles und begeistert mit einem Repertoire von Barock bis zur Moderne. Nun trat es in Oettingen auf – mit besonderer Unterstützung.

Die deutsch-französische Harfenistin Emilie Jaulmes stammt aus Grenoble in den französischen Alpen. Seit 2006 ist sie Soloharfenistin der Stuttgarter Philharmoniker, mit denen sie auch mehrfach solistisch auftrat. Emilie Jaulmes spielte unter anderem beim Mahler Chamber Orchestra oder dem Radiosymphonieorchester Stuttgart. Obwohl der Auftritt bei den Oettinger Residenzkonzerten ohne Dirigent Radoslaw Szulc stattfinden musste, weil dieser andere Verpflichtungen hatte, lieferte das Gesamtkunstwerk Camerata/Jaulmes ein Konzert der Spitzenklasse ab.

Camerata Europeana und Emilie Jaulmes treten bei Oettinger Residenzkonzerten auf

Und obwohl – oder gerade weil – das Programm deshalb geändert werden musste, erlebte das Publikum das Konzert für Harfe und Orchester B-Dur (Op. 4, Nr. 6). Das Konzert ist 1736 als Harfeneinlage für das Oratorium „Das Alexanderfest“ entstanden, wo es zur Illustration des Gesanges des Sängers Timotheus diente. Georg Friedrich Händels Harfenkonzert ist eines der wenigen für dieses Instrument von einem der ganz großen Komponisten. Auch Gustav Mahlers „Adagietto“ aus der 5. Sinfonie cis-moll für Harfe und Streicher hat eine besondere Geschichte: Es gilt als Liebeserklärung Mahlers an seine Frau Alma.

Die sanfte Melodieführung und die wiederkehrenden Vorhalte wurden von Solistin und Ensemble gefühlvoll entrückt in den Saal gehaucht. Claude Debussys „Dances Sacrée et Profane“ geleitete die Besucher in die Pause. Dann Vivaldi, „Concerto per Harpa e Orchestre (D-Dur, RV 93), vom Komponisten für Laute und zwei Violinen geschrieben, aber in der Besetzung des Abends ein fulminanter Ritt durch zwei Vivaldi-typische Allegri, nur unterbrochen von einem zarten Largo. Tränen der Rührung hätte man vergießen können bei Jacques Offenbachs „Les Larmes des Jacqueline“ für Harfe, Cello und Orchester (c-moll, Op.76, Andante), das den lyrischen Höhepunkt darstellte. Atemloser Stille folgte großer Applaus, auch für den Solo-Cellisten der Camerata Europeana. Als Abschluss Smetanas „Moldau“ in der Bearbeitung für Konzertharfe und Streicher. In dieser Fassung für viele Besucher sicher neu, doch umso faszinierender, weil traumhaft schön. Begeisterter Schlussapplaus, meist stehend, für die überragende Leistung aller Künstler. Als Dank eine Zugabe: eine „Aria in Classic Style“ von Marcel Grandjany. (AZ)