Christian Springer kommt nach Oettingen für das „Kabarett im Festzelt“

Mit Christian Springer kommt ein preisgekrönter Kabarettist nach Oettingen. Was sein aktuelles Programm auszeichnet.

Im Anschluss an die Jakobi-Kirchweih in Oettingen gibt es immer einen kabarettistischen Kirchweihnachschlag, in der Reihe „Kabarett im Festzelt“. Im vergangenen Jahr kam Luise Kinseher in die Storchenstadt, der diesjährige Kabarettist ist Christian Springer. Er gastiert in Oettingen mit seinem aktuellen Soloprogramm „nicht egal!“. Über den Kinderchor der Bayerischen Staatsoper kam er zur Liebe für die Bühne und zur Satire. Er startete sein kabarettistisches Schaffen schon in der Gymnasialzeit, der zehn Jahre Zusammenarbeit mit Helmut Schleich folgten, wie es in einer Mitteilung heißt.

Seit 1999 kannte man ihn als Bühnenfigur Fonsi, auf der Bühne und in den Sendungen des BR-Fernsehens vom Münchner Oktoberfest. Im März 2014 feierte er Premiere mit seinem Programm „oben ohne“, in dem er sein Alter Ego Fonsi ablegte und erstmals als Christian Springer auf der Bühne stand. Seit Anfang 2013 ist Christian Springer an der Seite von Michael Altinger Gastgeber der monatlichen BR-Kabarett-Sendung „Schlachthof“.

Mehrere Preise hat Christian Springer für Kabarett und Engagement bekommen

Christian Springers kabarettistisches Schaffen bediene Herz und Hirn des Publikums. Zwischen den Zeilen seiner Soloprogramme lese man seine Botschaft für Toleranz und Mitmenschlichkeit, eingebettet in absurden Witz und skurrilem Biografischen. Für sein Schaffen als Kabarettist und für sein soziales Engagement erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem den Hauptpreis des Bayerischen Kabarettpreises im Jahr 2013, sowie den Kabarettpreis der Stadt München.

Sein aktuelles Soloprogramm „nicht egal!“ beschreibt er so: „Ich bin bekennender Nichtradfahrer. Das ist nicht wichtig für das Programm. Obwohl. Wer teilt die Welt eigentlich morgens immer ein in: wichtig und nicht wichtig? Und abends steigt die ganze Welt unzufrieden ins Bett, weil es so viel Grausiges gibt, weil es so viele Trottel gibt und weil es so viele gibt, die behaupten, sie wissen, wie es geht. Die Klugscheißer dieser Welt wissen immer, wo der Hammer hängt und was effektiv ist. Ich weiß meistens nicht, wo mein Hammer liegt, geschweige denn der dazugehörige Nagel. Das ist nun wirklich egal. Aber da draußen gibt es Dinge, die sind eben nicht egal. Und darüber erzähle ich.“

Karten für „Kabarett im Festzelt“ unter anderem bei den Rieser Nachrichten erhältlich

Das sei im besten Fall in einer Mischung aus Feinheit und Bosheit. Und wenn es gar nicht mehr auszuhalten sei, müsse die sprachliche Keule her.

Das „Kabarett im Festzelt“ in Oettingen findet am Dienstag, 1. August, ab 20 Uhr, im Festzelt am Schießwasen Oettingen statt. An folgenden Vorverkaufsstellen sind die Veranstaltungstickets erhältlich: Rieser Nachrichten Nördlingen, Tourist-Information Wemding, Museum Fluvius Wassertrüdingen, Buchhandlung Wilhelm Oettingen und in der Tourist-Information in Oettingen. (AZ)