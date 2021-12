Oettingen

06:30 Uhr

Corona: Der Impf-Booster vor den Weihnachtsfeiertagen ist gefragt

Plus Ein Orthopäde und sein Team erhalten bei der Booster-Impfaktion gegen Corona in Oettingen viel Zuspruch. Weitere Termine sind geplant.

Von Verena Mörzl

Schon um sieben Uhr warteten die ersten Rieserinnen und Rieser mit ihren Impfausweisen vor der orthopädischen Praxis in Oettingen, die in der Donau-Ries-Klinik untergebracht ist. Nach dem kürzlichen Impf-Drive-in auf der Kaiserwiese in Nördlingen wurde auch am Freitag im Akkord gegen das Coronavirus geimpft. Die Interessierten waren gut vorbereitet, sodass das Team um Dr. Jörg Nürnberger bis 13 Uhr rund 170 Dosen des Vakzins Moderna verabreichen konnte. Dafür wurde eigens ein Testlauf geprobt, unter Realbedingungen, wie Rebekka Nürnberger schildert.

