Das andere Konzert: Eine besondere musikalische Reise

Plus Beim Oettinger Violinfestival fällt das Konzert von Maik Mondial aus der Reihe: Im Saal des Schlosses sind Balkan, Fusion und Jazz zu hören.

Ein außergewöhnliches Konzert hat Einzug in das Programm des Oettinger Violinfestivals gefunden, von dem man sich fragt, welchen Bezug Folk und Jazz zu dem sonst üblicherweise von der klassischen Musik beherrschten Saal des Schlosses haben. Nur eines blieb gleich: Eine Violine gehörte zum Instrumentarium.