Das Glück liegt meist am Wegesrand

Im Residenzschloss werden die Abschlussschüler der Mittelschule Oettingen verabschiedet. Einen Rat gibt es auch von Albrecht Fürst zu Oettingen-Spielberg.

Die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen der Mittelschule Oettingen sind im Residenzschloss verabschiedet worden. Nach einem sehr schönen Gottesdienst, der von Gisela Münderlein und Dr. Ulrich Manz geleitet wurde, beglückwünschte Albrecht Fürst zu Oettingen-Spielberg die Absolventinnen und Absolventen. Er wies auf die guten Ausbildungschancen in der Region hin und gab den Rat, im Leben immer ehrlich zu sein, auch bei kleinen Dingen.

Schulleiterin Ursula Hertle gratulierte im Anschluss. Sie verglich die Schullaufbahn mit der Tour de France, die ja auch in einzelne Etappen aufgeteilt sei. Es gebe mal einfachere und flache Abschnitte, mal steilere und bergige, die gemeistert werden müssten. Bürgermeister und Schulverbandsvorsitzender Thomas Heydecker sprach über den Begriff Erfolg. Dies sei für jeden einzelnen etwas anderes, jedoch bestünde wirklicher Erfolg darin, so zu leben wie man es selbst möchte. Elternbeiratsvorsitzender Armin Sailer wies darauf hin, dass es wichtig sei, Ziele zu haben. Jedoch fände man Glück sehr häufig nicht am Ende des Wegs, sondern während man ihn gehe, oft nur am Rand als kleine, aber sehr schöne und wertvolle Glücksmomente.

Hannah Stark schafft den besten Mittleren Abschluss

Den besten Mittleren Abschluss schaffte Hannah Stark, gefolgt vom Zweitbesten Leo Eisen sowie Anna Ströbert und Maximilian Lingel. Den besten qualifizierenden Abschluss der Mittelschule erreichten Sarah Löfflad und Justin Ibel. Den zweitbesten Abschluss holte sich Dana Heckel, Drittbeste wurden gleich drei, Leonie Müller, Elia Seifert und Benedikt Seibold. . Die Jahrgangsbesten erhielten Preise.

Die Schülervertreter Eileen Hochweiss, Jule Leister, Matthias Hertle und Leo Eisen bedankten sich vor allem bei ihren Klassenlehrkräften Matthias Helbig, Klaus Herrmann und Marion Leister für die Unterstützung und die tolle Schulzeit. Auch die anderen Lehrkräfte bekamen Dank und zwar auf eine sehr humorvolle und authentische Art. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung durch die Lehrerband um Bandleader Klaus Herrmann, mit Michael Turan, Franziska Buckel und Matthias Helbig. Sie wurde begleitet von den beiden hervorragenden Sängerinnen Hanna Ziegelbauer und Ina Tolk. Anastasia Bolenbach verzauberte die Gäste mit einem Klavierstück.

Der Elternbeirat und die Schüler der achten Klassen und der 9M verköstigten die Gäste mit leckeren Speisen und Getränken, die zuvor mit den Lehrerinnen für Ernährung und Soziales Simone Michel und Petra Mattmann vorbereitet wurden.