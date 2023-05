Das ist bei den Kreativtagen in Oettingen geboten

Die Kreativtage zeigen in Oettingen Kunst und Kreatives in vielen Ausprägungen. Unter anderem ist eine Feuershow geplant. Das Programm beginnt aber schon Freitagabend.

An diesem Wochenende steht Oettingen wieder unter einem ganz besonderen Stern: den Oettinger Kreativtagen. Man kann und darf die Stadt mit allen Sinnen erkunden: Menschen mit kreativen Ideen – ob Handwerk oder Kunst, Musik oder kulinarische Köstlichkeiten, Dekoration aus Naturmaterialien oder Filmvorführungen – die Kreativtage zeigen die Stadt, ihre kreativen Köpfe und Gäste in ihrer ganzen Vielfalt. Präsentiert wird das alles in interessanten und oft sonst nicht zugänglichen Gebäuden, von historisch bis modern, vom Festsaal bis zum ehemaligen Geschäft.

Zahlreiche Angebote laden große und kleine Besucherinnen und Besucher zum Mitmachen und Zuschauen ein. Es darf auch eingekauft werden. Sabine Koloska, die Quartiersmanagerin "Soziale Stadt" und eine der Mitorganisatorinnen des Kreativspektakels, freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher: "Wir versprechen, es wird ein Augen- und Ohrenschmaus und eine Menge an echten Gaumenfreuden." Vom Orgelbaumuseum über den Marstall, vom Zwinger 7 bis zur ehemaligen Bäckerei Emmendörfer sind interessante Locations prall gefüllt mit Oettinger Ideen und Kreationen. Acrylmalerei, Keramik, handgefertigte Kleidung, Aquarelle, Ölmalerei, Skulpturen, Puppen, Treibholz, Babykleidung, Deko, Geschenke, Malerei, Lithografie, Bildhauerei, Filme und vieles mehr – alle und alles können die Besucherinnen und Besucher kennenlernen und bestaunen.

Bei den Kreativtagen in Oettingen gibt es unter anderem Stadtführungen und Atelierbesuche

Bereits am Freitagabend werden die Tage mit einem Gitarren-Abendkonzert im Marstall – "El Polifemo de Oro. Vom Rätsel der Gitarre und weinenden Träumen" mit Ann-Sophie Leibl, Mark Leighton und Moritz Gruber – eröffnet. Schon hier gibt es eine kulinarische Begleitung: Getränke und Fingerfood. Besondere Stadtführungen, Atelierbesuche, (Kinder-)Konzerte, Handarbeitsvorführungen, Zeichentrick, Theaterauftritte und eine Feuershow im Rahmen der Pumptrack-Eröffnungsfeier runden das Programm ab.

Eine Übersicht über die Fülle der Ereignisse kann man sich vor Ort anhand eines Flyers der Stadt verschaffen, der an allen Standorten ausliegt, die schon von Weitem am einprägsamen Banner zu erkennen sind. "Wir laden alle ein, Oettingen und seine kreativen Köpfe näher kennenzulernen und mit offenen Augen durch die Stadt zu bummeln", meint auch Anja Friedel von der Tourist-Information Oettingen. "Unser Angebot richtet sich an Groß und Klein, ist für Kinder genauso geeignet wie für Erwachsene. Es ist ein Fest für die Augen und für die ganze Familie." Konzerte, Vorführungen, Workshops, Ausstellungen und Aktionen gibt es am Samstag, 20. Mai, von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag, 21. Mai, von 14 bis 18 Uhr.