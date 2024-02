Das ist das Jahresprogramm im Oettinger Residenzschloss

Viele abwechslungsreiche Führungen für Kinder, aber auch Aktionen für Erwachsene sind im Oettinger Residenzschloss geboten.

Die Fürst zu Oettingen-Spielberg'sche Verwaltung hat für dieses Jahr wieder ein Programm für das Oettinger Schloss zusammengestellt. Die Saison wird am Freitag, 8. März, dem Internationalen Frauentag eröffnet, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Das Motto des Abends lautet: „Frauenpower im Schloss“: Unternehmerin Theresa Ulbricht gibt einen Impuls zum Weltfrauentag. Beim Rundgang durch die Residenz tauchen die Gäste ein in das Leben der Frauen durch die Jahrhunderte. Beginn ist um 19 Uhr, eine Anmeldung ist erforderlich. Die Führung kann von Gruppen ganzjährig gebucht werden.

Märchenführungen: Für Kinder gibt es ein umfangreiches Programm. Bei den Märchenführungen geht es auf eine Entdeckungsreise durch die Schlossräume und es wird die Geschichte mit Unterstützung eines Kamishibai-Erzähltheaters im Festsaal vorgelesen. Termine sind: 17. März Schneewittchen, 3. April Dornröschen, 28. Mai Schneewittchen, 7. August Aschenputtel, 20. August Dornröschen, 30. Dezember Schneewittchen. Beginn jeweils 14 Uhr.

Ratefuchs: Neu ist die Aktivführung „Ratefuchs“ ab acht Jahren. Die Kinder werden aktiv miteinbezogen. Termine sind: 2. April, 22. Mai, 15. August und 29. Oktober, je um 14 Uhr.

Nachts im Schloss: Taschenlampenführungen gibt es am 3. April um 20 Uhr, am 28. Mai um 20.30 Uhr, am 7. August um 21 Uhr, am 21. August um 21 Uhr und am 30. Dezember um 19 Uhr. Das Licht bleibt aus, Taschenlampen können mitgebracht werden. Für Kinder ab sechs.

Führungen für Kinder im Oettinger Residenzschloss

Schatzsuche: Im Schloss sind geheime Botschaften versteckt. Mithilfe der Lösungen und dem richtigen Zahlencode kann eine Schatzkiste geöffnet werden. Für Kinder ab acht Jahren. Termine: 5. April, 31. Mai, 16. August, 31. Oktober, je um 14 Uhr.

Für alle Führungen ist eine Anmeldung erforderlich.

Auch für Erwachsene gibt es in diesem Jahr zahlreiche Sonderevents im Schloss.

Tracht auf`d Nacht: Einen kulinarischen und humorvollen Abend gibt es im Schloss am 18. April und 10. Oktober um 18 Uhr. Alle Besucher werden zu einer Brotzeit eingeladen und es gibt einen Spaziergang mit dem Schloss-Duo durch die alten Gemäuer.

Alle genannten Führungen können von Gruppen jederzeit ganzjährig gebucht werden. Ab sofort können Tickets unter www.oettingen-spielberg.de/reservierung reserviert werden, per E-Mail: reservierung@oettingen-spielberg.de oder unter Telefon 09082/9694-12. Weitere Infos unter: www.oettingen-spielberg.de. (AZ)