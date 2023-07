Das ist das Programm für die Jakobi-Kirchweih 2023 in Oettingen

Die große Neuerung bei der Oettinger Jakobi-Kirchweih ist die Lasershow. Welche Bands auftreten und was außerdem geplant ist.

Vom 28. bis 31. Juli 2023 wird in Oettingen die Jakobi-Kirchweih gefeiert. Dabei treffen sich Bürger und Gäste auf dem Schießwasen. Neben Festzeltbetrieb und Fahrgeschäften gibt es viele weitere Attraktionen, wie die Stadt in einer Mitteilung bekannt gibt.

Los geht es mit dem Kirchweihauftakt mit Musik und Tanz, zu dem sich alle Interessierten am Freitagabend auf dem Marktplatz versammeln, bevor der Festzug zum Festplatz an der Wörnitz zieht. Nachdem das erste Fass mit dem Festbier des Oettinger Brauhauses offiziell angestochen ist, wird vier Tage gefeiert. Mal volkstümlich, mal rockig – jeden Abend spielt eine andere Kapelle oder Partyband im Festzelt. Dieses Mal stehen die Rothsee Musikanten und die Bands „Zruck zu dir“ und „Flash Dance“ auf der Bühne. Aber auch einheimischen Kapellen spielen mit der Blaskapelle Lehmingen und der Stadtkapelle Oettingen am Kirchweihsonntag.

Am Samstag findet das Wasserfest statt, der Höhepunkt der Jakobi-Kirchweih: Mit Einbruch der Dunkelheit sammeln sich die Gäste am Ufer der beleuchteten Wörnitz und warten auf den schwimmenden Bootskorso. In diesem Jahr steht er unter dem Motto „Wesen der Nacht“. Neun Vereine und Gruppierungen gestalten wieder tolle Boote. Gespannt sein dürfen Interessierte auf die sich anschließende Lasershow, die es in diesem Jahr zum ersten Mal geben wird. Sie soll am besten am Uferbereich vom Festzelt bis zum Schützenhaus zu sehen sein.

Jakobi-Kirchweih: Fischerstechen mit Dirndlspringen findet am Sonntag statt

Auch am Sonntag geht es auf der Wörnitz hoch her: In diesem Jahr findet das Fischerstechen mit Dirndlspringen statt. Der Kirchweihmontag steht schließlich im Zeichen der Kinder und Familien. Nicht nur Karussell, Autoscooter und Co. locken mit ermäßigten Preisen. Am Nachmittag wird entschieden, welches Kind in diesem Jahr den Hauptpreis beim traditionellen Hammeltanz gewinnt. Außerdem treten am Kirchweihmontag verschiedene Tanzgruppen aus der Region auf und präsentieren ihr Können: Um 15 Uhr tanzt die Kinder- und Jugendtanzgruppe „SVNE-Dancers“ und um 17.30 Uhr die Showtanzgruppe „Time to dance Oettingen“ am Festplatz. Um 20.30 Uhr werden die „Rocking Ladies“ des Rock’n’Roll Revival Clubs Oettingen e.V. durch das Festzelt wirbeln, heißt es weiter.

Einen Nachschlag gibt es mit dem „Kabarett im Festzelt“: In diesem Jahr wird Christian Springer mit seinem Programm „nicht egal!“ in Oettingen gastieren. Beginn ist am Dienstag, 1. August, ab 20 Uhr, im Festzelt am Schießwasen. An folgenden Vorverkaufsstellen sind die Veranstaltungstickets erhältlich: Bei den Rieser Nachrichten in Nördlingen, Tourist-Information Wemding, Museum Fluvius Wassertrüdingen, Buchhandlung Wilhelm Oettingen und in der Tourist-Information in Oettingen. (AZ)

