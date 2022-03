Oettingen

Das ist dem neuen Schulleiter des AEG in Oettingen wichtig

Christian Heinz ist neuer Schulleiter am AEG in Oettingen. Er wohnt in Wassertrüdingen.

Plus Christian Heinz hat in Oettingen selbst Abitur gemacht, jetzt ist er der Schulleiter des Albrecht-Ernst-Gymnasiums. Was er den Schülern vermitteln möchte.

Von Peter Tippl

Seit rund vier Wochen hat das Albrecht-Ernst-Gymnasium in Oettingen einen neuen Schulleiter: Christian Heinz stammt aus Wassertrüdingen. Vor genau 20 Jahren kam er als Lehrer für Englisch und Sport an die Schule. Und er hat genaue Vorstellungen davon, was die Gymnasiasten und Gymnasiastinnen auch fürs Leben lernen sollen.

