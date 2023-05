"Kino ist ein Stück Kuchen": Ausstellung zeigt Kinogeschichte Oettingens

Die Kinoausstellung "Der Bilder Zauberbann" im Heimatmuseum ist seit Sonntag eröffnet. Sie zeigt: Die Kinogeschichte Oettingens ist vielfältig.

"Kino ist kein Stück Leben, sondern ein Stück Kuchen." Dieses Zitat des Kino-Großmeisters Alfred Hitchcock hatte Herbert Wilhelm, der Vorsitzende des Oettinger Heimatvereins, für seine Rede anlässlich der Eröffnung der neuen Heimatmuseum-Ausstellung ausgegraben. Er traf damit ganz sicher ein Lebensgefühl der zahlreichen Besucher bei der Feier in der Turnhalle hinter dem Museum.

Schon das Intro zur Begrüßung der Gruppe Die Tatzen, welche die Feier musikalisch begleitete, löste bei einigen im Publikum sichtlich Emotionen aus: Es erklang die Mundharmonika aus "Spiel mir das Lied vom Tod". Wilhelm schlug eine Brücke vom seiner Ansicht nach etwas umstrittenen Begriff Heimat + Film = Heimatfilm, zu den zeitgenössischen Interpretationen eines Aron Lehmann oder Marcus H. Rosenmüller.

Bürgermeister Thomas Heydecker überreicht Museumsleiterin Barbara Heinrich zur Eröffnung der Kinoausstellung einen Blumenstrauß. Foto: Werner Rensing

Bürgermeister Thomas Heydecker freute sich, dass der Turnhallensaal trotz des Oettinger Blaulichtmarktes so gut besucht war, und fragte gleich in die Runde, wer denn noch wisse, welcher Film das erste Kinoerlebnis gewesen sei. Er selbst erinnere sich noch gerne an "Die Schöne und das Biest" im ehemaligen Zentral-Theater in der Goldenen Gans: "Wohl jeder hier im Saal kann sich an schöne persönliche Anekdoten zum Erlebnis Kino erinnern", sagte er, um damit zur Ausstellung überzuleiten, die auch und vor allem für Oettinger überaus interessant sei.

Kino im Heimatmuseum: Die neue Ausstellung wurde eröffnet

Um 1900 begann die lange Kinogeschichte der Stadt, die vom Lichtspieltheater im Plank'schen Haus über die Tor-Lichtspiele am Zwinger bis zum legendären Zentral-Theater reicht. Aber nicht nur speziell die Oettinger Kinogeschichte hat Museumsleiterin und Kuratorin Barbara Heinrich für die sehenswerte Schau zusammengetragen. Denn lange bevor sich der Film zum Massenmedium entwickelt hat, ließen sich die Menschen vom Spiel mit Licht und Schatten und der Illusion bewegter Bilder faszinieren. Die Ausstellung erzählt diese Geschichte: vom Panorama zum Guckkasten, von der Laterna Magica zum Kinematografen, vom Wanderkino zum Lichtspieltheater.

Barbara Heinrich bedankte sich bei den vielen Ehrenamtlichen, die ihr bei Konzeption und Aufbau der Ausstellung geholfen und vor allem auch bei den vielen Leihgebern, die mit ihren wertvollen Stücken die Präsentation noch lebendiger gemacht haben. Allen voran Günther Holzhey vom Museum Augenblick in Nördlingen, aber auch natürlich bei der Oettinger Kinofamilie Härtle und der Familie Steinmeyer, die mit ihrem Unternehmen seinerzeit marktführend auch beim Thema Kinoorgeln gewesen waren.

Lesen Sie dazu auch

Viele Begleitveranstaltungen geplant

Bevor die eigentliche Ausstellung bei Sekt, O-Saft und selbstverständlich Popcorn eröffnet wurde, wies Wilhelm auf die zahlreichen begleitenden Veranstaltungen zu "Der Bilder Zauberbann" hin: neben Kinderkino, Daumenkino-Basteln für Kinder vor allem am 15. Juli die "Genüsse im Museumshof", die diesmal mit Open-Air-Kino und dem Klassiker "Nosferatu" begangen werden, oder die Stummfilm-Aufführung ("Berlin – Sinfonie einer Großstadt" von 1927) mit Livemusikbegleitung von Murat Parlak. Bis einschließlich 10. September 2023 ist die Sonderausstellung geöffnet: Mehr Informationen zu Öffnungszeiten, Führungen und Zusatzprogramm gibt es unter Telefon 09082/2315 oder unter www.heimatmuseum-oettingen.de.