Das Oettinger Freibad bleibt am Dienstag geschlossen

In Oettingen können Badegäste heute nicht ins Freibad, es bleibt geschlossen.

An diesem Dienstag gibt es keinen Badebetrieb im Oettinger Freibad, teilt die Stadt am Morgen mit. Grund dafür sei die kalte Witterung. Für die nächsten Tage seien die Aussichten aber wieder besser: Am Mittwoch, 22. Mai, und Donnerstag, 23. Mai, soll das Bad wieder öffnen.