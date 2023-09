Pianist Alexej Gorlatch zeigt in Oettingen sein überragendes Talent

Die vorgesehene Solistin des Residenzkonzertes fällt aus, ein aufstrebender Virtuose übernimmt und begeistert mit dem Bayerischen Kammerorchester Brückenau.

Ein Konzert mit polnischer Musik sollte das Residenzkonzert im Oettinger Schloss eigentlich werden. Nachdem die angekündigte amerikanische Klaviervirtuosin Claire Huangci ihren Auftritt aus Krankheitsgründen absagen musste, konnten die Veranstalter und das Bayerische Kammerorchester Brückenau als schon verpflichteter Klangkörper mit Alexej Gorlatch einen Vertreter gewinnen, der Frederic Chopins „Konzert für Klavier und Orchester F-moll op. 21 “als Solist übernahm.

Gorlatch ist ein junger, aufstrebender Virtuose und wurde bereits mit vielen Preisen ausgezeichnet. Er ergriff die Gelegenheit, in Oettingen sein überragendes Talent zu präsentieren. Chopin, der herausragende Komponist romantischer Klaviermusik, wurde in Polen geboren, siedelte nach Paris über und komponierte dort. Ist sein Werk auch nicht als ursprünglich polnische Musik anzusehen, so steckt darin ein Stück slawische Mentalität, die sich durch viele melancholische Momente ausdrückt. Nach einem lebendigen Einstieg beteiligte sich das Orchester mit teils weit ausgreifenden Bögen an der Gestaltung der sensiblen wechselnden Stimmungen.

Rasante Chopin-Etüde von Alexej Gorlatch

Den mit einem Pianissimo beginnenden Larghetto-Satz mit einer sacht zurückhaltenden Orchesterbegleitung kostete der Pianist dominant aus bis zu einem großartigen Schlussakkord. Wie man sich ein heiteres Rondo vorstellt, war der dritte Satz recht lebhaft und flüssig und fand zu einem freudigen, furiosen Ausklang, dem ein langer Applaus folgte, der den Solisten zu einer rasanten Chopin-Etüde animierte, die den Publikums-Beifall noch steigerte.

Frederic Chopins Klavierkonzert bildet aufgrund seiner internationalen Bedeutung das zentrale Werk. Die anderen Landsleute sind außerhalb des Landes, vor allem auch in Deutschland, geringer bekannt. Zum Beispiel Mieszyslaw Karlowicz, dessen „Serenade“ mit einem tänzerischen Marsch begann und mit einem an polnische Folklore erinnernden Walzer melodisch heiter endete.

Dass die Polen sehr der Jazz- und Filmmusik zugeneigt sind, zeigt die große Anhängerschar und Bekanntheit des Wojciiez Kilar, der die Musik für die Filme „Der Pianist“, „Portrait of a Lady“,und „Bram Stoker’s Dracula“ komponierte. In Oettingen gespielt wurde die musikalische Beschreibung der Tatra mit dem Fluss „Orawa“ als Titel. Dabei entstand ein Werk, ähnlich der „Moldau“ von Smetana, allerdings in einem eigenwilligen Kompositionsstil, einer sogenannten „Minimal-Music", mit meditativer Wirkung auf Künstler und Publikum. Die Besucherinnen und Besucher waren von dieser Musik fasziniert und würdigten die außerordentliche Leistung des Orchesters mit viel Beifall. Dirigent Sebastian Tewinkel hatte mit seinem bestimmten und präzisen Dirigat großen Anteil an diesem gelungenen Konzert.

Lesen Sie dazu auch